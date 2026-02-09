Игры, мастер-классы, лекции проведет Дарвиновский музей в День эволюции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

День эволюции пройдет 14 февраля в Государственном Дарвиновском музее в честь Дня Дарвина, который отмечается 12 февраля. Об этом передает портал мэра и правительства столицы.

Гостей ожидает живая лекция "Растения-хищники", в ходе которой коллекционер Сергей Куницын покажет свои экзотические растения и продемонстрирует, как они привлекают и ловят насекомых. Также ожидаются мастер-классы "Эволюции колобков" и "Эхо древности".

Для любителей активных развлечений в интерактивных зонах музея подготовлены различные игры. В рамках "Ленты времени" можно будет узнать, какое место человечество занимает в истории Земли, игра "Эволюция" познакомит с разными стратегиями выживания животных, а "Состязания динозавров" покажут, кто из древних ящеров наиболее приспособлен к жизни на планете.

Кроме того, в 14:00 и в 16:00 ожидаются занятия "Наш друг собака", в рамках которых кинологи центра "Сокольники" покажут, для каких задач выводили различные породы собак. Также для посетителей подготовлен квест "Путешествие с эволюцией". Вход на мероприятия по билетам.

С 9 по 15 февраля в столице проходит акция "Московская музейная неделя". Каждую третью неделю месяца у участников акции есть день, когда ее площадки можно посетить бесплатно.

Например, в музее-панораме "Бородинская битва" гостей ждут в понедельник, 9 февраля. Во вторник, 10 февраля, можно посетить Московский музей современного искусства, а в среду, 11 февраля, для бесплатного посещения будут доступны все филиалы Государственного музея имени А. С. Пушкина.

