09 февраля, 22:35

Политика
BFMTV: экс-министра Франции Ланга поместили под охрану после угроз из-за Эпштейна

Фото: Getty Images/Gamma-Rapho/Alain DENANTES

Бывшего министра культуры Франции Жака Ланга и его супругу Моник поместили под охрану полиции после угроз в социальных сетях из-за связей его семьи с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В настоящее время не уточняется, будет ли подобная мера защиты применена к дочери экс-министра Каролин.

Ланг ранее был вызван во французский МИД для дачи объяснений по поводу своих связей с Эпштейном. На фоне скандала он заявил о намерении подать в отставку с должности главы Института арабского мира.

Кроме того, Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении Ланга и его дочери по делу об отмывании денег.

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Позже он умер в тюрьме, предположительно, в результате самоубийства.

В январе 2026 года Минюст США опубликовал свыше 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. В материалах в том числе упоминались российские политики.

Новости мира: Минюст США опубликовал материалы по делу Джеффри Эпштейна

