Рыбопромышленник Балашов: запасы трески сократились в Баренцевом море из-за климата

Рыбопромышленник заявил о сокращении запасов трески в Баренцевом море

Фото: 123RF.com/ggw

Запасы трески в Баренцевом море снизились из-за климатических изменений. Об этом Ura.ru заявил председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

"В 2010-е годы был максимальный уровень ОДУ (общего допустимого улова. – Прим ред.) и доходил на две страны, Россию и Норвегию, до 1 миллиона тонн. Сейчас состояние промыслового запаса, то есть крупной рыбы, начало резко падать", – сказал специалист.

Он уточнил, что ОДУ трески за последние годы снизился с 886,6 тысячи тонн в 2021 году до 340 тысяч тонн в 2025-м. Ученые пока не могут объяснить происходящие изменения в экосистеме моря. Однако влияние человека на сокращение запасов минимально, поскольку Россия и Норвегия ведут совместное управление ресурсом, подчеркнул Балашов.

По его прогнозу, в ближайшие годы запасы трески в Баренцевом море останутся небольшими.

Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев отметил, что вылов тихоокеанской сельди второй год бьет рекорды, однако в 2024 году это не привело к сиюминутному снижению цены. Отложенный эффект появился только в 2025-м: цена снизилась на 30%.

