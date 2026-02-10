Рыбопромышленник Балашов: запасы трески сократились в Баренцевом море из-за климата

Фото: 123RF.com/ggw

Запасы трески в Баренцевом море снизились из-за климатических изменений. Об этом Ura.ru заявил председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

"В 2010-е годы был максимальный уровень ОДУ (общего допустимого улова. – Прим ред.) и доходил на две страны, Россию и Норвегию, до 1 миллиона тонн. Сейчас состояние промыслового запаса, то есть крупной рыбы, начало резко падать", – сказал специалист.

Он уточнил, что ОДУ трески за последние годы снизился с 886,6 тысячи тонн в 2021 году до 340 тысяч тонн в 2025-м. Ученые пока не могут объяснить происходящие изменения в экосистеме моря. Однако влияние человека на сокращение запасов минимально, поскольку Россия и Норвегия ведут совместное управление ресурсом, подчеркнул Балашов.

По его прогнозу, в ближайшие годы запасы трески в Баренцевом море останутся небольшими.

