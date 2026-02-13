13 февраля, 04:17Технологии
Песков подтвердил, что в пресс-службе президента РФ используют ИИ
Фото: kremlin.ru
Современные технологии искусственного интеллекта (ИИ) нередко используются в пресс-службе российского президента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Он подтвердил, что сотрудники пресс-службы в своей работе зачастую обращаются к помощи ИИ. Однако Песков не уточнил, в каких именно сферах работы используются данные технологии.
В ноябре прошлого года стало известно, что Кремль задействовал технологии ИИ во время сбора у россиян вопросов для прямой линии с Владимиром Путиным. По словам Пескова, применение нейросети позволило в максимально оперативном режиме довести "весь срез общественного мира" до президента во время подготовки к мероприятию.
В ходе заседания государственного совета Путин назвал сферы, где искусственный интеллект сможет заменить человека, указав на розничную торговлю, финансы и страхование. Также в этот перечень вошли оптовая торговля, сектор государственного управления и некоторые другие.
