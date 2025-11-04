Кремль будет использовать ИИ при сборе вопросов для прямой линии с Путиным

Фото: kremlin.ru

Кремль задействует технологии искусственного интеллекта (ИИ) во время сбора у россиян вопросов для прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы за две недели (до прямой линии. – Прим. ред.) начнем сбор вопросов граждан с задействованием всего инструментария, в том числе искусственного интеллекта", – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Песков подчеркнул, что применение ИИ позволит в максимально оперативном режиме довести "весь срез общественного мира" до президента России во время подготовки к мероприятию.

Прямая линия с Путиным запланирована на декабрь. В сентябре российский лидер поручил правительству и своей администрации подготовиться к проведению этого меропрития. Президент подчеркнул, что работа с обращениями жителей России должна быть максимально разбюрократизирована.

Песков сообщал, что подготовка к традиционной прямой линии уже началась. При этом он добавил, что это сложный процесс.