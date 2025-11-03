02:28Политика
Песков заявил, что подготовка к прямой линии с Путиным идет полным ходом
Фото: kremlin.ru
Подготовка к традиционной прямой линии с Владимиром Путиным уже началась, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС.
"Да, она идет. Идет полным ходом", – заявил представитель Кремля.
При этом Песков отметил, что это сложный процесс.
Ранее стало известно, что прямая линия Владимира Путина запланирована на декабрь. В сентябре российский лидер поручил правительству и своей администрации подготовиться к проведению этого меропрития.
Президент подчеркнул, что работа с обращениями жителей России должна быть максимально разбюрократизирована.