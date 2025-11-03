График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:28

Политика

Песков заявил, что подготовка к прямой линии с Путиным идет полным ходом

Фото: kremlin.ru

Подготовка к традиционной прямой линии с Владимиром Путиным уже началась, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

"Да, она идет. Идет полным ходом", – заявил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что это сложный процесс.

Ранее стало известно, что прямая линия Владимира Путина запланирована на декабрь. В сентябре российский лидер поручил правительству и своей администрации подготовиться к проведению этого меропрития.

Президент подчеркнул, что работа с обращениями жителей России должна быть максимально разбюрократизирована.

Читайте также


властьполитика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика