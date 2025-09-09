Песков рассказал, как Путин празднует день рождения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, старается провести время с близкими, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Однако, по словам пресс-секретаря президента, чаще всего у российского лидера получается "служебное празднование". Песков пояснил, что в этот день Путин часто общается с главами других государств.

В прошлом году президент встретил свой день рождения на рабочем посту. Тогда президенту с самого утра поступали поздравления от зарубежных лидеров.

Затем у Путина состоялась серия закрытых рабочих встреч, после чего он встретился с главами государств СНГ. Отмечалось, что разговор политиков прошел в спокойной, дружеской, неформальной обстановке.

