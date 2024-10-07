Песков заявил, что Путин не любит повышенный интерес к своей семье

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не любит проявление повышенного интереса в адрес своей семьи, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Как и у любого человека, естественно, у него есть своя семья, и дети, и внуки", – цитирует его RT.

При этом, по словам представителя Кремля, российский лидер не считает свой день рождения и прочие праздники поводом для внимания, направленного на него самого.

Путин, которому 7 октября исполнилось 72 года, встретил день рождения на рабочем посту. Президент не может позволить себе даже одного дня полноценного отдыха, отметил Песков. Даже внутри суток у лидера страны не разграничены конкретные часы работы и отдыха – если есть необходимость, он принимает доклады и ночью.