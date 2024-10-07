Эксперты проанализировали эволюцию публичного образа Владимира Путина

Фото: kremlin.ru

Эксперты проследили эволюцию публичного образа Владимира Путина за последние 25 лет, передает "Коммерсант" со ссылкой на исследование.

Так, базовым образом президента является образ "воина" – целеустремленного и деятельного бойца, который стремится побеждать и становится защитником граждан от внутреннего и внешнего врага. Мотивация "воина" заключается в защите и только потом в нападении.

Именно на подобный образ был запрос в России в 1999 году, когда Путин стал преемником первого президента РФ Бориса Ельцина.

"В этот момент на контрасте с теряющим силы и поддержку Борисом Ельциным (который прошел свой путь от "бунтаря" к слабому "правителю") у государственного аппарата и избирателя сложился запрос на лидера-"воина". Будучи на тот момент директором ФСБ, Владимир Путин идеально в него вписался и достаточно быстро сумел занять место в системе", – отмечается в исследовании.

При этом к середине нулевых запрос на "воина" в чистом виде начал угасать, что, в свою очередь, отразилось и на позиционировании главы государства.

"В итоге к "воину-правителю" опционально стал добавляться образ "заботливого правителя" (искренне сопереживающий, готовый выслушать и помочь, но все же держащий дистанцию и четко определяющий, у кого здесь власть)", – подчеркнули эксперты.

По их словам, проявление этого образа заметно на таких инициативах, как, например, материнский капитал.

Мюнхенская речь Путина 2007 года, в которой он резко выступил против внешней политики Запада, содержательно была "бунтарской", но невербально президент обратился к наиболее органичному для себя образу "воина".

При этом в докладе отмечается, что в глазах внешних игроков Путин действительно приобрел образ "бунтаря". Так, "бунтарской" была не только его риторика, но и проявление "токсичной маскулинности", к которой авторы в том числе отнесли известные фото президента с голым торсом.

Когда президентом России был Дмитрий Медведев, а Путин занимал пост премьера, его образ немного изменился, в нем появились черты "искателя", который занимается поиском путей решения проблем и "новых правил". Примером такого позиционирования является поездка премьера по Дальнему Востоку на "Ладе Калина".

Вернувшись к должности главы государства, Путин стал делать больший акцент на чертах "заботливого правителя", что отразилось в майских указах 2012 года. Сейчас же, по мнению авторов исследования, даже в "бунтарских по содержанию" выступлениях президент невербально придерживается образа "правителя-воина".

"Он не столько намерен разрушить существующую систему международных отношений, сколько модернизировать ее и сделать более справедливой", – поясняется в докладе.

Кроме того, образ "воина" намного лучше чем образ "бунтаря" воспринимается Глобальным Югом и Востоком, что понимает и сам Путин, уверены эксперты.

Во внутренней же политике президент все более приобретает черты "творца", то есть того, кто "творит новое мироустройство, в котором у России будет совершенно новая роль, и создает новые правила игры внутри страны и новую элиту". Поэтому в целом Путин продолжает сохранять баланс между образами "правителя-воина" для внешней аудитории, "заботливым правителем" для ядерной российской аудитории и "правителем-творцом" для наиболее заинтересованной в политических процессах аудитории внутри страны и за ее пределами.

7 октября президенту России исполняется 72 года. Свой день рождения Путин проведет в рабочей обстановке и встретится с лидерами СНГ, которые прибудут в Москву для участия в заседании совета глав Содружества.

Ранее президента поздравили глава Белорусии Александр Лукашенко и мэр Москвы Сергей Собянин.