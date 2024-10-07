Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил с днем рождения Владимира Путина, которому 7 октября исполнилось 72 года.

"Любовь президента к стране и ее жителям, преданность своему делу, честность, мужественность и человечность глубоко восхищают и служат примером для каждого из нас", – написал мэр в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, благодаря Путину Россия является могучей державой. Сейчас страна и столица переживают период бурного расцвета, также идет реализация масштабных проектов, отметил Собянин и пожелал президенту крепкого здоровья и реализации задуманного.

С днем рождения Путина ранее поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что глубокое понимание Путиным исторической миссии России, его личная ответственность за судьбу народа и Отчизны стали надежным залогом для укрепления государственности и авторитета страны.

Сам российский лидер встретил день рождения на рабочем посту. График Путина, как обычно, остается рабочим, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В первой половине дня у Путина запланирована серия закрытых рабочих встреч, а вечером он увидится с главами государств СНГ.