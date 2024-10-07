Путин встретил день рождения на рабочем посту

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Владимир Путин, которому 7 октября исполнилось 72 года, встретил день рождения на рабочем посту, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, график главы государства, как обычно, остается рабочим. Он подчеркнул, что президент не может позволить себе даже одного дня полноценного отдыха.

"Бумаги все равно идут, страна все равно живет, где-то морозы, где-то жара <…>, где-то сбои по транспорту, где-то международная ситуация развивается не так, как хотелось бы", – пояснил представитель Кремля.

Как правило, с самого утра Путину начинают поступать поздравления от зарубежных лидеров. В первой половине дня у президента запланирована серия закрытых рабочих встреч, а вечером он увидится с главами государств СНГ. Они собираются в Москве в преддверии саммита, запланированного на 8 октября.

Песков добавил, что даже внутри суток у лидера страны не разграничены конкретные часы работы и отдыха – если есть необходимость, он принимает доклады и ночью. В итоге Путин "фактически круглые сутки на посту", отмечают в Кремле.

На высшем государственном посту Путин встречает свой день рождения уже в 21-й раз.

С днем рождения Путина уже поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что глубокое понимание Путиным исторической миссии России, его личная ответственность за судьбу народа и Отчизны стали надежным залогом для укрепления государственности и авторитета страны.

Он также подчеркнул, что Белоруссия высоко ценит последовательную позицию российского президента и его настрой на развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между странами.

Глава Белоруссии пожелал Путину доброго здоровья и долголетия, а также счастья и успехов в государственной деятельности на благо России и ее народа.