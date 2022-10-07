Лукашенко подарил Путину в день рождения трактор

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Владимир Путин на юбилей в качестве подарка от президента Белоруссии Александра Лукашенко получил трактор, сообщает Life.ru.

"Трактор. Такой, на котором я работаю, самый лучший, ручной сборки", – отметил белорусский лидер.

По его словам, на тракторе можно заниматься посевом зерна и поставлять его Европе, "чтобы не голодали и не воровали у Украины хлеб".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что коллектив администрации президента подарит Путину открытку по случаю его юбилея. По его словам, общую открытку подписал весь коллектив.

Он отметил, что поздравительный текст придумывают специалисты.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!