Кадыров поздравил Путина с юбилеем

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Лидер Чечни Рамзан Кадыров поздравил с 70-летием Владимира Путина, отметив его вклад в судьбу народа республики.

"В судьбе чеченского народа президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль. В самые тяжелые для региона времена он решительно поддержал курс нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, спас республику, поднял из руин, а вместе с тем и всю Россию от тотального насилия со стороны международного терроризма и бандитизма", – написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров подчеркнул, что президент решил основные проблемы России, когда страна переживала политический и экономический кризисы, превратив ее в одно из наиболее сильных государств в мире.

По словам главы Чечни, данный факт никто не может оспорить.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что 7 октября в регионе запланирован целый ряд мероприятий, приуроченных к юбилею президента. В частности, в этот день запланировано открытие Центра олимпийской подготовки по дзюдо имени Путина, также пройдут скачки, мото- и велопробеги, чемпионат и Кубок РФ по кольцевым гонкам.

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