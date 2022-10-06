Патриарх Кирилл призвал духовенство молиться о здравии Путина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал представителей духовенства молиться о здравии Владимира Путина в преддверии его дня рождения. Об этом сообщает пресс-служба Московского патриархата.

Отмечается, что циркулярное письмо с соответствующим благословением было разослано епархиальным архиереям по всей России.

"7 октября сего года президенту России Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет со дня рождения. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии главы государства российского", – говорится в письме.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что 7 октября в регионе запланирован целый ряд мероприятий, приуроченных к юбилею президента. В частности, в этот день запланировано открытие Центра олимпийской подготовки по дзюдо имени Путина, также пройдут скачки, мото- и велопробег, чемпионат и Кубок РФ по кольцевым гонкам.



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