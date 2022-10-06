Путин встретит юбилей в компании коллег по СНГ– Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в день своего 70-летия будет работать в родном Санкт-Петербурге и встретится там с лидерами стран СНГ, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, 7 октября у главы государства запланирован ряд международных телефонных разговоров, а в середине дня пройдет неформальная встреча глав государств – участников СНГ.

Представитель Кремля не исключил, что главы стран Содружества поздравят Путина с юбилеем, поскольку они знакомы не один год.

"Как правило, протокол поздравления никогда не предусматривает. И зачастую подарки-то обычно передаются по линии протоколов, но, разумеется, все-таки все друг друга не первый год или даже не одно десятилетие знают, знакомы друг с другом, поэтому наверняка чисто по-человечески будут поздравлять с днем рождения", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что в целом у президента будет напряженный рабочий день. Что касается личных дел главы государства в день его рождения, Песков не стал их комментировать.

"Что касается уже семейных дел, это отдельно. Вы знаете, мы об этом обычно говорить не любим", – заключил пресс-секретарь президента.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о подготовке к 70-летию Владимира Путина, которое президент отметит 7 октября. Кадыров сообщил, что ко дню рождения главы государства приурочены массовые мероприятия. В этот день в Чечне откроют Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина и многофункциональный комплекс "Минутка".

Также состоятся скачки, посвященные 70-летнему юбилею президента России, мото- и велопробег, чемпионат и Кубок РФ по кольцевым гонкам, презентация проекта строительства правительственного комплекса и другие мероприятия.

Путин родился 7 октября 1952 года. В 1975 году он окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета, затем стал кандидатом экономических наук. Кроме того, Путин владеет черным поясом по каратэ, а также является мастером спорта по дзюдо и самбо.



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