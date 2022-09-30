Кадыров заплакал во время речи Путина

Фото: Москва 24
Глава Чечни Рамзан Кадыров заплакал во время выступления Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вступлении новых территорий в состав России.
Во время речи главы государства Кадыров поднял голову вверх, а когда на его глазах навернулись слезы, отвел взгляд.
"Духовную связь люди передавали своим детям и внукам, несмотря на все испытания пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить", – произносил Путин в этот момент.
Выступление президента прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Там состоялось подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.
Также в мероприятии приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: