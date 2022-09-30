Кадыров заплакал во время речи Путина

Фото: Москва 24

Глава Чечни Рамзан Кадыров заплакал во время выступления Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вступлении новых территорий в состав России.

Во время речи главы государства Кадыров поднял голову вверх, а когда на его глазах навернулись слезы, отвел взгляд.

"Духовную связь люди передавали своим детям и внукам, несмотря на все испытания пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить", – произносил Путин в этот момент.

Выступление президента прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Там состоялось подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Также в мероприятии приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

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