Песков оценил вклад Кадырова в спецоперацию на Украине

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Лидер Чечни Рамзан Кадыров вносит значительный вклад в проведение специальной военной операции на Украине, он вправе выражать свою точку зрения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Кадырова о возможности использования в рамках спецоперации маломощного ядерного вооружения.

"Главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это все-таки главы целых российских регионов, в том числе и Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал и внес очень большой вклад в проведение (кампании. – Прим. ред.). И продолжает вносить", – приводит ТАСС его слова.

Песков также призвал не давать эмоциям брать верх в тяжелых ситуациях.

Ранее Кадыров сообщил, что российские войска скоро окончательно освободят ДНР и районы на херсонском и запорожском направлениях. Он также отмечал, что на 100% доволен ходом спецоперации на Украине там, где находятся его бойцы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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