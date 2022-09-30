Россия скоро окончательно освободит ДНР и районы Запорожья – Кадыров

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские войска скоро окончательно освободят ДНР и районы на херсонском и запорожском направлениях. Он заявил об этом на видео, которое было опубликовано в телеграм-канале радио "Маяк".

"Удастся окончательно освободить ДНР, а также районы на херсонском и запорожском направлениях – это наша территория. Никто не имеет права шутить с нами", – сказал он.

Ранее глава Чечни рассказал, что российские военные имеют более тонкую тактику и стратегию, они никуда не отступают в ходе специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что ВС РФ не открывают огонь по всем подряд, включая мирное население, а стараются свести к минимуму количество человеческих жертв в отличие от военных ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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