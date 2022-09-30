Кадыров сообщил об освобождении двух военных из украинского плена

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении двух российских военнослужащих из украинского плена.

"Они долгое время находились в неволе, а один из них провел в плену почти шесть месяцев. Благодаря оперативным действиям командования и переговорщиков теперь наши бойцы свободны и скоро вернутся к своим семьям, друзьям и знакомым", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни также опубликовал видео, на котором освобожденные военные выражают ему благодарность за помощь и поддержку.

Ранее Кадыров заявил, что даже половины сотрудников российских силовых ведомств, в том числе МЧС, ФСБ и СК, достаточно для того, чтобы побороть любую западную армию.

Он также в очередной раз раскритиковал уклонистов от частичной мобилизации в России, напомнив, что нежелающие воевать были и во времена Великой Отечественной войны, однако тогда на защиту Родины вставали все – и старые, и молодые.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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