Кадыров заявил, что план призыва в Чечне перевыполнен на 254%

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что план призыва в регионе перевыполнен на 254%. По его словам, такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений Минобороны РФ.

Он уточнил, что все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат. Кроме того, добавил Кадыров, в настоящее время в Чечне есть резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости могут пополнить ряды защитников отечества.

"Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили. Поэтому я призываю население ЧР, в частности, наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие", – написал он в своем телеграм-канале.

С 21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский позднее уточнил, что частичная военная мобилизация предусматривает призыв в ряды ВС РФ стрелков, артиллеристов, танкистов, водителей и представителей других нужных для армии специальностей.

Он также пояснил, что законодательные нормы не устанавливают конкретной очередности призыва граждан, числящихся в запасе, однако приоритет отдается россиянам, которые имеют необходимые военно-учетные специальности.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.