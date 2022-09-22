Горячая линия по частичной мобилизации заработала во всех регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Горячая линия 122 по вопросам частичной мобилизации работает на всей территории России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает РИА Новости.
"В соответствии с указом президента и по поручению председателя правительства с сегодняшнего дня мы задействуем горячую линию 122 для информирования граждан по частичной мобилизации. Служба развернута во всех регионах страны", – сказал он, отметив, что главы субъектов РФ помогают в организации работы операторов горячей линии на местах.
Чернышенко напомнил, что call-центры 122 хорошо проявили себя в пиковые периоды пандемии коронавируса. Также, по его словам, граждане могут получить ответы на вопросы по частичной мобилизации на портале Объясняем.рф.
"Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с министерством обороны готовит на них ответы. Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их проработки", – отметил Чернышенко.
Зампред правительства призвал россиян черпать информацию только из официальных источников, не принимая во внимание слухи и непроверенные данные.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Мишустин поручил вице-премьеру заняться информированием граждан о мобилизации
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