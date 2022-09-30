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Политика

17:16

Кадыров заявил, что доволен действиями чеченских бойцов в ходе спецоперации

политика

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что на 100% доволен ходом спецоперации на Украине там, где находятся его бойцы.

"Есть моменты, где доволен, есть моменты, где недоволен, но где наши бойцы, там я 100% доволен", – передает РИА Новости его слова.

30 сентября Кадыров присутствовал на церемонии подписания договоров о присоединении к России новых территорий.

"Для нас сегодня хороший день: присоединяются к нам несколько регионов по волеизъявлению народа. Это радует. Мы победим! Да здравствует Россия", – добавил он.

Ранее глава Чечни рассказал, что российские военные имеют более тонкую тактику и стратегию, они никуда не отступают в ходе специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что ВС РФ не открывают огонь по всем подряд, включая мирное население, а стараются свести к минимуму количество человеческих жертв в отличие от военных ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Москвичам рассказали о ходе российской спецоперации

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