Кадыров сообщил о продолжении наступления на херсонском направлении

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о продолжении наступательных действий на херсонском направлении.

"При соблюдении всех условностей операция проходит быстро, точечно и эффективно. Кроме того, это позволяет свести на нет потери среди личного состава. К выполнению боевой задачи наши ребята подходят максимально скрупулезно", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что отдельного внимания достойна высокая подготовка чеченских силовиков, которая играет важную роль в ближнем бою.

"В итоге так получается, что у националистов два выхода, которые диктуются их командованием – отступать либо держаться до последнего", – добавил Кадыров.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о попытке обстрела Херсона со стороны ВСУ во время проведения референдума. Он добавил, что атака киевского режима была отражена российскими силами противовоздушной обороны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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