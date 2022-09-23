В Херсоне заявили о попытке обстрела со стороны ВСУ во время референдума

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала заявил о попытке обстрела города со стороны ВСУ во время проведения референдума.

Стремоусов добавил, что атака киевского режима была отражена российскими силами противовоздушной обороны.

"Сегодня утром попытка националистов обстрелять Херсон была отработана системой ПВО. Первый приоритет – это безопасность", – заявил он.

В пятницу, 23 сентября, в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о вхождении территорий в состав Российской Федерации. Голосование продлится до 27 сентября.

Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, начали работу и в некоторых субъектах России. Так, в Москве будут работать 20 участков, сообщило представительство ДНР.

Между тем отдать голос на избирательных участках в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях можно будет 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же пройдет и подведение итогов. В ДНР голосование на участках пройдет 27 сентября с 08:00 до 20:00.

Участие в голосовании уже приняли главы представительств ДНР и ЛНР Ольга Макеева и Родион Мирошник.

