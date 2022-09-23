В Херсоне заявили о попытке обстрела со стороны ВСУ во время референдума

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала заявил о попытке обстрела города со стороны ВСУ во время проведения референдума.
Стремоусов добавил, что атака киевского режима была отражена российскими силами противовоздушной обороны.
"Сегодня утром попытка националистов обстрелять Херсон была отработана системой ПВО. Первый приоритет – это безопасность", – заявил он.
В пятницу, 23 сентября, в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о вхождении территорий в состав Российской Федерации. Голосование продлится до 27 сентября.
Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, начали работу и в некоторых субъектах России. Так, в Москве будут работать 20 участков, сообщило представительство ДНР.
Между тем отдать голос на избирательных участках в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях можно будет 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же пройдет и подведение итогов. В ДНР голосование на участках пройдет 27 сентября с 08:00 до 20:00.
Участие в голосовании уже приняли главы представительств ДНР и ЛНР Ольга Макеева и Родион Мирошник.
Референдумы о вхождении в состав РФ начались в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: