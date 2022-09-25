ВС РФ поразили пусковую установку HIMARS в Николаевской области

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Вооруженным силам РФ удалось поразить пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ в Николаевской области, сообщили в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Явкино Николаевской области поражена на огневой позиции пусковая установка РСЗО HIMARS", – рассказал официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее Минобороны сообщило, что российская истребительная авиация сбила за сутки еще три борта ВСУ: два Су-25 и один МиГ-29. По данным ведомства, воздушное судно МиГ-29 было сбито в районе Новоселовки Николаевской области. Два борта Су-25 были сбиты в районах Веселое Херсонской области и Камышевки ДНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

