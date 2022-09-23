Российская авиация сбила два украинских Су-25 и один МиГ-29 – МО РФ

Фото: Минобороны РФ

Российская истребительная авиация сбила за сутки еще три борта ВСУ: два Су-25 и один МиГ-29. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, воздушное судно МиГ-29 было сбито в районе Новоселовки Николаевской области. Два борта Су-25 были сбиты в районах Веселое Херсонской области и Камышевки ДНР.

"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции", – говорится в сообщении Минобороны России.

До этого в населенном пункте Моначиновка Харьковской области Воздушно-космические силы РФ уничтожили до 100 военнослужащих ВСУ и установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В том числе военнослужащие России уничтожили до 20 единиц техники противника.

Ранее Минобороны России показало видеокадры с захваченной российским десантом бронетехникой украинских военных. Военным удалось заполучить БТР-ЗУ украинского производства, дооборудованный зарубежным вооружением, и БМП-2, поставленную из Восточной Европы.