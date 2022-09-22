Российская авиация уничтожила до 100 бойцов ВСУ и РСЗО HIMARS под Харьковом

Фото: Минобороны РФ

В Харьковской области Воздушно-космические силы РФ уничтожили до 100 военнослужащих ВСУ и установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

"В населенном пункте Моначиновка Харьковской области ВКС России нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 100 боевиков и до 20 единиц военной техники", – заявили в военном ведомстве, отметив, что в числе уничтоженной техники – одна установка РСЗО HIMARS.

Ранее Минобороны России показало видеокадры с захваченной российским десантом бронетехникой украинских военных. ВС РФ удалось заполучить БТР-ЗУ украинского производства, дооборудованный зарубежным вооружением, и БМП-2, поставленную из Восточной Европы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.