В ДНР сообщили об освобождении Жованки

Фото: Минобороны РФ

Подразделения Народных милиций Донецкой и Луганской народных республик освободили населенный пункт Жованка в Артемовском районе ДНР. Об этом сообщается в телеграм-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

Населенный пункт удалось освободить при огневой поддержке Вооруженных сил России.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что освобожденную часть Николаевской области включили в состав региона. По его словам, с соответствующей просьбой обратились представители села Александровка и Снигиревки.

Стремоусов сообщил, что теперь они будут принимать участие в референдуме как административные единицы Херсонской области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

