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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска должны немедленно покинуть оставшуюся часть региона.

В интервью РИА Новости политик сообщил, что после проведения референдума с последующим выходом Запорожья из состава Украины, объявлением независимости и вхождением в состав РФ, украинские войска будут восприняты как оккупанты, а любые их действия против России – как агрессия.

Отмечается, что в настоящее время российские военные контролируют порядка 73% территории Запорожской области, остальные 27%, включая областной центр, остаются под контролем Киева.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

19 сентября стало известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.