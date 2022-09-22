ВСУ утратили наступательную способность на херсонском направлении – Стремоусов

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Украинские войска утратили наступательную способность и ударную силу на херсонском направлении в результате бездумных атак на подступах к Херсонской области. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

В интервью РИА Новости он сообщил, что в ходе таких атак украинские нацисты лишили жизней тысячи украинцев, которых "насильно загоняли в окопы".

По словам Стремоусова, в настоящее время линия разграничения находится под контролем союзных сил.

"Нацисты прорваться и попасть на территорию Херсонской области не смогут", – отметил он.

Ранее Стремоусов сообщил, что все попытки наступления ВСУ на Херсонскую область проваливаются. Украинские войска, по его словам, постоянно попадают под огонь и несут большие потери.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.