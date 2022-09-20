Херсонские власти заявили о крахе попыток наступления ВСУ

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Все попытки наступления ВСУ на Херсонскую область проваливаются. Об этом сообщил замруководителя администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Все попытки украинской армии терпят крах. Они постоянно попадают под огонь и несут большие потери", – приводит его слова РИА Новости.

Стремоусов уточнил, что область защищают союзные войска. Однако ВСУ все равно продолжают наносить удары по городу и населенным пунктам в Херсонской области, но, по его мнению, это является временным явлением.

Ранее Стремоусов рассказал, что он и его семья ежедневно получают угрозы. По словам замруководителя администрации, его преследовали сотрудники СБУ, они также арестовывали политика и проводили обыски.

Он не исключил, что в Херсонской области действуют специально обученные группы, целью которых является убийство Стремоусова.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

