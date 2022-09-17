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Украинские военные задержали под Харьковом семь студентов со Шри-Ланки и увезли их в неизвестном направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на главу военно-гражданской администрации региона.

"Были задержаны семь граждан Шри-Ланки, которые обучались в Купянском медицинском колледже. Они были вывезены в неизвестном направлении", – отметил он.

По словам главы ВГА, не исключены провокации со стороны Украины в отношении администрации региона.

Ранее сообщалось, что в городах Харьковской области наемники расстреливают людей, чтобы устроить провокацию. Отмечалось, что националистические формирования и западные наемники захватили большую часть области, что препятствует пересечению границы людьми.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

