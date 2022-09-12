Наемники расстреливают людей в Харьковской области с целью провокации – власти

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В городах Харьковской области наемники расстреливают людей, чтобы устроить провокацию. Об этом в разговоре с телеканалом "Россия 24" заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он добавил, что националистические формирования и западные наемники захватили большую часть области. Это препятствует пересечению границы людьми, сообщил Ганчев.

По его словам, наемники также ведут съемку расстрелов на камеры.

"Я так понимаю, что надо зачистить эти города. И представить, что пока были российские войска, вот так они издевались, трупы валяются на улице", – заявил он.

Ганчев добавил, что численность ВСУ на харьковском направлении превышала ВС РФ примерно в 8 раз.

"Поэтому для сохранения нашего личного состава, я думаю, и было принято решение отходить, перегруппировываться", – сказал он.

Ранее Минобороны РФ прокомментировало ситуацию в Изюме и Балаклее. Там заявили, что ВС РФ перебросили войска из Изюма и Балаклеи на донецкое направление.

В ведомстве отметили, что переброска сил осуществлялась в течение трех дней. За это время было выполнено несколько отвлекающих и демонстрационных маневров. Параллельно по противнику наносились артиллерийские, ракетные и авиационные удары для недопущения потерь среди российских солдат.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получал доклады о о перегруппировке ВС РФ в Харьковской области. По его словам, президент постоянно находится на связи с Минобороны РФ и военачальниками.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

