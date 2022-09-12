В Харьковской ВГА объяснили отвод российских войск

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Российские войска были отведены от харьковского направления для сохранения личного состава, так как ВСУ имели численное превосходство, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

"Если говорить о той силе, которая была переброшена на контрнаступления украинской армии, она превосходила наши войска примерно раз в восемь, не меньше. Поэтому для сохранения нашего личного состава, я думаю, и было принято решение отходить, перегруппировываться", – сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ перебросили войска из Изюма и Балаклеи на донецкое направление. В ведомстве отметили, что переброска сил осуществлялась в течение трех дней.

За это время было выполнено несколько отвлекающих и демонстрационных маневров. Параллельно по противнику наносились артиллерийские, ракетные и авиационные удары для недопущения потерь среди российских солдат.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

