Кадыров пообещал результаты с передовой после возвращения "элитных" бойцов в ДНР

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал результаты с мест боевых действий после возвращения "элитных" бойцов в ДНР. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Кадыров сообщил, что военнослужащие вернулись с отдыха и готовы приступить к боевым действиям.

"Ранее я всегда говорил вам ждать хороших новостей, и после моих слов вы их всегда получали. Вот и сейчас наберитесь терпения и ждите отличных результатов с передовой от наших бойцов. Они обязательно будут!" – отметил Кадыров.

Он подчеркнул, что для ВСУ результат ВС РФ станет "плачевным", и порекомендовал украинским солдатам выучить "спасительную фразу "Ахмат сила!"

Ранее глава Чечни заявил, что РФ вернет контроль над городами на харьковском направлении. Он высказал мнение, что Россия в ходе спецоперации достигнет всех поставленных целей.

До этого Кадыров назвал истинные цели спецоперации на Украине. По его словам, солдаты ВС РФ борются не только за освобождение мирного народа, но и за традиции, идентичность, религию и духовно-нравственные ценности. Он добавил, что призывы РФ о превращении "истребления" русскоязычного народа с Донбасса означали, что к людям "необходимо относиться равноправно, уважительно, без предвзятости".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

