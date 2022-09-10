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Москва 24

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Политика

17:07

Кадыров назвал истинные цели спецоперации на Украине

политика

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал истинные цели проведения специальной военной операции на Украине. Он озвучил их в своем телеграм-канале.

"Мы боремся не только за освобождение мирных людей от многолетнего нацистского произвола. Мы боремся за будущее нашей страны – России, за свои традиции, идентичность, за духовно-нравственные ценности, за религию, за торжество справедливости", – заявил Кадыров.

Глава Чечни объяснил, что слова РФ о том, что на Донбассе "не нужно истреблять русскоязычное население", означали, что к людям "необходимо относиться равноправно, уважительно, без предвзятости". Кадыров добавил, что о присоединении Крыма к России не должно было сопровождаться словами о вторжении в республику "при первом же случае".

Он также уточнил, что непринятие ЛГБТ-сообщества Россией означало лишь то, что стране "не нужно навязывать то, что она не позволит у себя". Кадыров подчеркнул, что в некоторых случаях санкции против РФ вводились "просто за неприятие ЛГБТ-ценностей".

Ранее Кадыров признался, что думает об уходе с поста главы Чечни. Кадыров выложил видео, в котором отметил, что руководит республикой уже 15 лет. Как уточнил глава Чечни, уходить нужно вовремя. Он признался, что уже начал обдумывать этот вопрос со своими коллегами.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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