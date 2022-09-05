Песков прокомментировал заявление Кадырова о возможной отставке

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Кремль видел сообщения главы Чечни Рамзана Кадырова о возможной отставке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что пока это заявление "никак не материализовалось".

"Пока мы исходим из того, что он (Кадыров. – Прим. ред.) продолжает руководить Чеченской Республикой", – приводит слова Пескова ТАСС.

3 сентября Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором заявил, что думает об уходе с поста главы республики. Он отметил, что руководит регионом уже 15 лет. Политик добавил, что, по его мнению, он уже "засиделся" и "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск".

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя заявление Кадырова, отметил, что его уход с поста главы Чечни стал бы большой потерей для жителей этой республики и россиян в целом. Сенатор подчеркнул, что под руководством Кадырова Чечня превратилась в один из самых стабильных субъектов России.

