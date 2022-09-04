Кадыров заявил о начале масштабного наступления в Донбассе

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что силы спецподразделения "Ахмат" и Народная милиция ЛНР начали масштабное наступление в Донецкой Народной Республике. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"В Донецкой Народной Республике спецназ "Ахмат" и второй корпус ЛНР начали масштабное наступление в нескольких районах", – заявил Кадыров.

Он пояснил, что в настоящее время союзные силы продвигаются в районах Яковлевки, Соледара и Северска. Кадыров добавил, что взятая Вооруженными силами РФ тактическая пауза принесла свои плоды.

Ранее в Энергодаре задержали группу готовивших теракт на Запорожской АЭС украинских диверсантов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.