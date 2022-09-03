Кадыров признался, что думает об уходе с поста главы Чечни

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что думает об уходе с поста главы республики. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Кадыров выложил видео, в котором отметил, что руководит республикой уже 15 лет. Как отметил глава Чечни, уходить нужно вовремя. Он признался, что уже начал обдумывать этот вопрос со своими коллегами.
"Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, "долгожитель" среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск", – говорится в его публикации под видео.
Ранее Служба безопасности Украины предъявила обвинения Кадырову. Уточняется, что сотрудники СБУ собрали "безоговорочные доказательства" военных преступлений главы Чечни и его подчиненных.
В свою очередь, лидер республики ответил на обвинения в военных преступлениях. Он назвал представителей СБУ пешками преступных или террористических организаций. Кадыров подчеркнул, что полностью поддерживает проведение спецоперации на Украине. Он также обратился к Владимиру Путину с просьбой предоставить возможность закончить ее.
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