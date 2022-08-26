СБУ предъявила обвинения Рамзану Кадырову

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Служба безопасности Украины предъявила обвинения главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что сотрудники СБУ собрали "безоговорочные доказательства" военных преступлений Кадырова и его подчиненных.

Помимо самого главы республики, также Служба безопасности предъявила обвинения замначальника управления Росгвардии по Чечне Даниилу Мартынову и командиру тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона "Юг" 46-й отдельной бригады оперативного назначения СКО войск Нацгвардии РФ Хусейну Межидову.

По данным СБУ, в период с февраля по март текущего года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных действий данных подразделений, отдавал приказы, а также заслушивал отчеты и доклады их руководителей.

Ранее на Украине завели дело против замглавы Минобороны РФ Картаполова. Отмечалось, что российского военного обвиняют в планировании и координировании действий подразделений армии РФ, которые якобы принимали участие в захвате города Дебальцева в январе – феврале 2015 года.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.