СК РФ предъявил обвинение признавшему вину морпеху ВСУ, пытавшемуся убить прапорщика ДНР

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет РФ предъявил официальное обвинение старшему матросу 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшемуся убить попавшего в плен прапорщика народной милиции ДНР. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Вагин.
"Вину мой подзащитный полностью признает и раскаивается в содеянном", – рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил три уголовных дела в отношении военнослужащих ВСУ и СБУ по фактам пыток российских военных. Дела расследуются по статье "Посягательство на жизнь военнослужащего, незаконное лишение свободы, истязание".
До этого СК РФ возбудил уголовное дело о пытках и попытке убийства украинскими силовиками восьмерых пленных. В Следственном комитете подчеркнули, что задержанным наносили телесные повреждения разной степени тяжести, а также расстреливали из оружия.
Кроме того, до этого в Минобороны РФ сообщили о пытках жителей Славянска за пророссийские взгляды. Отмечалось, что поводом для задержания становятся истории звонков с российскими номерами, переписки с осуждением действующего режима, а также подписки на российские каналы в соцсетях.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
СК РФ возбудил дело против командира подразделения ВСУ, отдавшего приказ об обстреле ДНР
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