На Украине возбудили дело против замглавы Минобороны РФ Картаполова

18 февраля, 19:15
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело в отношении заместителя главы Минобороны РФ Андрея Картаполова. Об этом сообщает ТАСС.
"СБУ [заочно] предъявила обвинение заместителю министра обороны Российской Федерации – начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-полковнику Андрею Картаполову", – указано в заявлении спецслужбы.
Российского военного обвиняют в планировании и координировании действий подразделений армии РФ, которые якобы принимали участие в захвате города Дебальцева в январе – феврале 2015 года. В СБУ также убеждены, что Картаполов был в предварительном сговоре с высшим командованием российской армии.
Кроме того, ему вменяют причастность к руководству российскими военными в 2014 году в момент "вторжения" на территорию Украины, боев у города Иловайска, а также "оккупации" населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.
Накануне Служба безопасности Украины предъявила обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны главе "Партии Шария" Анатолию Шарию. Его обвиняют в госизмене.
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