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Политика

07 февраля, 21:56

СБУ может завести уголовное дело против журналистки Березовской

политика за рубежом

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Служба безопасности Украины может завести уголовное дело против украинской журналистки Алены Березовской, сообщает РИА Новости.

Уже началась проверка в отношении журналистки из-за ее вопроса, заданного во время интервью для телеканала RT с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Березовская спросила, не считает ли он, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче.

Ранее российского актера Алексея Гуськова внесли в черный список министерства культуры Украины. В Минкульте страны уточнили, что к ним поступило письмо от СБУ о включении в данный список ряда лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. В этот список попал в том числе и актер Алексей Гуськов.

Впервые украинские власти обнародовали черный список в 2015 году. В него внесены деятели культуры, в том числе из России. В частности, в список попали Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие.

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