Саакашвили предрек Украине неизбежную экономическую катастрофу

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Бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили предрек стране неизбежную экономическую катастрофу. Об этом спикер заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Саакашвили выразил мнение, что на Украине в ближайшее время начнутся трудности с социальными выплатами.

"Надвигается очень сильный бюджетный кризис, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года", – сообщил Саакашвили.

Он пояснил, что соглашение с Международным валютным фондом поможет лишь отсрочить кризис на несколько месяцев.

"А так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Такого на Украине не было с 1990-х годов", – заверил политик.

Он порекомендовал властям Украины предпринимать срочные действия. В противном случае "страна пролетает в трубу", отметил Саакашвили.

Политик добавил, что украинское правительство "существует в параллельном мире". По его словам, в текущей ситуации кабмин Украины практически не функционирует.

Ранее в Минздраве Украины заявили о критической ситуации с COVID-19. Глава украинского ведомства Максим Степанов предупредил о тяжелых временах из-за быстрого распространения коронавируса.