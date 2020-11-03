В Минздраве Украины заявили о критической ситуации с COVID-19

13:20
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Во время выступления на заседании Верховной рады глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что страна близка к катастрофе из-за роста числа заразившихся коронавирусом. По его словам, число выявленных случаев за сутки выросло на рекордные 8 899, скончались еще 157 человек, сообщает РИА Новости.
"Мы подошли к точке невозврата, мы близки к катастрофе. Ситуация критическая не только на Украине, но и во всем мире", – сказал министр.
Он также предупредил о тяжелых временах из-за быстрого распространения коронавируса. Степанов отметил, что необходимо бросить все силы на то, чтобы пережить вторую волну с минимальными потерями.
"Нам необходимо приготовиться к неизбежному, легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными потерями", – пояснил он.
Ранее Владимир Путин заявил, что страна готова рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину. По словам главы государства, данный вопрос надо предварительно обсудить с украинскими специалистами.
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, когда улучшится ситуация с COVID-19. По его словам, зима и первые месяцы весны неблагоприятны для снижения заболеваемости вирусными инфекциями. В связи с этим специалист прогнозирует улучшение ситуации с коронавирусом в мае – июне.
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 47 миллионов
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