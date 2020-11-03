Европейские страны возвращаются к режиму самоизоляции из-за COVID-19

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Ряд европейских стран повторно ввел карантин и обязательную самоизоляцию из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Отмечается, что по Европе сейчас распространяется новый штамм коронавирусной инфекции, получивший название 20A.EU1. Сейчас его выявляют в 90% случаев у жителей Великобритании, в 80% случаев – в Испании и в 40% – в Швейцарии.

Общенациональный карантин уже ввели в Германии и Франции.

Известно, что в Германии закроются гостиницы и хостелы, а также кинотеатры, театры, музеи, салоны красоты и фитнес-клубы. Компании, в которых менее 50 сотрудников, и самозанятые получат компенсацию от государства – 75% своего обычного дохода. Школьники и студенты продолжат учебу.

Во Франции карантин установили до 1 декабря, но с возможностью отмены при улучшении ситуации. При этом работу продолжат школы и предприятия, а выход на улицу будет строго регламентирован, для этого потребуется заполнить специальную заявку.

Локдаун также действует в Ирландии. Гражданам запрещено покидать дома дальше чем на 5 километров, причем необходимость поездки на работу требуется подтверждать справкой. В стране также запрещены массовые мероприятия, за исключением похорон и свадеб.

В некоторых странах на фоне новых и уже действующих ограничений начались протесты. В итальянском Турине потребовалось вмешательство полиции для разгона несанкционированной акции. В Каталонии в Испании противники локдауна начали нападать на правоохранителей, а на улицы чешских городов вышли недовольные жесткими мерами правительства футбольные и хоккейные фанаты.

Ранее правительство Великобритании приняло решение ввести строгий карантин из-за роста числа случаев заражений коронавирусной инфекцией. Сообщается, что ограничения начнут действовать с 5 ноября.

