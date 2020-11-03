Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Казахстан усилит ограничительные меры на границе из-за коронавируса, сообщает РИА Новости. Соответствующее решение было принято 2 ноября.

В частности, приостановление безвизового режима для граждан 57 стран республика продлит до 1 мая 2021 года. Приостановление 72-часового безвизового пребывания на территории Казахстана транзитных пассажиров из КНР и Индии, в свою очередь, продлят до 1 января 2021 года. Кроме того, количество рейсов в Турцию с 9 ноября сократят с 33 до 20 в неделю.

Изменения в порядок пересечения государственной границы вносится для иностранцев, имеющих вид на жительство на территории Казахстана, членов их семей, а также иностранцев, которые являются членами семей граждан республики. Указанная категория лиц может пересекать госграницу Казахстана не более 1 раза в 90 суток.

В большинстве регионов Казахстана наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. С 5 по 18 октября в стране выявили 1 272 новых пациента с COVID-19, с 19 октября по 1 ноября – 3 352 человека.

Во многих странах Европы также введены различные ограничения. Режим карантина вступил в силу в Германии. На территории страны прекратят работу все заведения общественного питания – они будут реализовывать свою продукцию только навынос. Также приостановят свою деятельность бассейны, тату-салоны и ряд культурных учреждений.

Во Франции ввели аналогичную московской систему пропусков. Власти Греции вводят локдаун в Салониках и городе Серры. Ограничения вводятся на две недели, в это время граждане могут передвигаться по улице только после СМС-уведомления о выходе в город.