В Дагестане с 3 ноября введут ограничения из-за коронавируса

Фото: ТАСС/Муса Салгереев

Глава Дагестана Сергей Меликов распорядился ввести в республике новые ограничения в связи с распространением коронавируса, сообщается на сайте регионального правительства.

С 3 ноября в Дагестане вводится запрет на работу развлекательных центров и объектов питания с 23:00 до 6:00.

Также лицам старше 65 лет рекомендовали соблюдать режим самоизоляции.

Со 2 ноября в Подмосковье начинает действовать режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Обязательная изоляция продлится две недели – до 15 ноября.

При этом социальные карты данных категорий граждан блокировать не будут. Более того, старшему поколению можно будет прогуливаться и ходить в магазин.