Режим самоизоляции для людей старше 65 лет вводится в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Со 2 ноября в Подмосковье начинает действовать режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что обязательная изоляция продлится две недели – до 15 ноября. При этом социальные карты данных категорий граждан блокировать не будут. Более того старшему поколению можно будет прогуливаться и ходить в магазин.

"Но все-таки больше самоконтроля и самодисциплины появится с этим решением, потому что для нас крайне важно, чтобы каждый из нас позаботился о тех, кто достиг пенсионного возраста и старше", – подчеркнул глава Московской области.

Ранее стало известно, что в Подмосковье с 21 октября запрещено проводить спортивные, досуговые, развлекательные и другие мероприятия, требующих очного присутствия зрителей. Также в регионе временно нельзя посещать музеи, музеи-заповедники и дворцово-парковые комплексы. Исключение составляют прогулки по их территории.

Также Воробьев поручил членам подмосковного правительства рассмотреть рекомендацию по ограничению проведения свадеб, юбилеев и других подобных торжеств. Губернатор региона отметил, что они также являются местами потенциального распространения коронавируса.

