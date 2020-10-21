В Подмосковье начали действовать новые ограничения из-за COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Новые ограничения в рамках мер по профилактике коронавируса начали действовать в Подмосковье, сообщает "Вечерняя Москва". Постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
С 21 октября запрещено проводить спортивные, досуговые, развлекательные и другие мероприятия, требующих очного присутствия зрителей. Также в Подмосковье временно нельзя будет посещать музеи, музеи-заповедники и дворцово-парковые комплексы. Исключение составляют прогулки по их территории.
Кроме того, в Московской области закрыли доступ на спортивные мероприятия для зрителей. Тренировки спортсменов также будут проводиться без присутствия людей. Все введенные меры по профилактике коронавируса будут действовать до 7 ноября.
Ранее Воробьев поручил членам подмосковного правительства рассмотреть рекомендацию по ограничению проведения свадеб, юбилеев и других подобных торжеств. Губернатор региона отметил, что они также являются местами потенциального распространения коронавируса.
Кроме того, на 42 подмосковных автовокзалах ввели режим температурного контроля. За первый вечер его действия обнаружили 40 человек с повышенной температурой.
За последние сутки в Московской области зафиксировали 426 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в Подмосковье было выявлено 81 303 заболевших COVID-19. 60 752 пациентов выздоровели в результате прохождения курса лечения, 1 490 – скончались в связи с осложнениями, вызванными коронавирусом.
В Подмосковье ужесточают антиковидные меры
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